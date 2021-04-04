Ф'юрі вразив вчинком перед боєм Джошуа: спортивні підсумки 3 квітня

Ф'юрі перед боєм з Джошуа взяв хрест і повторив вчинок Ісуса, а знаменитий супертяж захопився атакою і програв важким нокаутом.

Крім того, Хiрн назвав долю Усика після бою Джошуа – Ф'юрі і Еліна Світоліна заручилася, показавши нареченого і обручку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 3 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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