Злочинці пограбували гравця "Роми", погрожуючи йому пістолетом на очах у дружини і дитини

Захисник "Роми" Кріс Смоллінг став жертвою збройного пограбування в Римі.

Як повідомляє видання The Sun, троє грабіжників у балаклавах забралися до нього в будинок, поки він спав, і, погрожуючи англійцю пістолетом на очах у дружини і дворічного сина, змусили його відкрити сейф. Там зловмисники знайшли годинник фірми Rolex та інші коштовності.

Його кохана Сем Кук викликала поліцію о п'ятій годині ранку за місцевим часом. Їхня сім'я перебувала у дуже пригніченому стані після інциденту.

Смоллінг мав зіграти в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи проти "Аякса" (1:1), який відбувся 15 квітня, але пропустив поєдинок через травму коліна.

Англієць став повноцінним гравцем "Роми" в жовтні 2020 року, перейшовши в римський клуб за 15 мільйонів євро з "Манчестер Юнайтед" після вдалого сезону в оренді. За "Червоних дияволів" він виступав протягом дев'яти років.

Дружина футболіста Сем раніше працювала моделлю. Вона брала участь у топлес фотосесіях для гламурних журналів.

Сем Кук The Sun

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