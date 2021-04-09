Збірна України з футболу увійшла в десятку найкращих за двома показниками у відборі на ЧС-2022

Збірна України з футболу увійшла в десятку найкращих за точністю передач і кількістю ударів по воротах суперників за підсумками стартових матчів відбору на ЧС-2022, який пройде в Катарі.

Як повідомляє видання Zbirna.com, підопічні Андрія Шевченка віддали 649 пасів (90% точності) в поєдинках з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) і Казахстаном (1:1) і посіли четверте місце слідом за Німеччиною (91 %), Іспанією (92%) та Англією (92%).

Наші співвітчизники завдали 48 ударів, 16 із яких – у площину воріт суперників (33%). За цим показником збірна України посіла сьому позицію, пропустивши вперед не тільки найсильніші команди Європи, але й Норвегію (49) і Чорногорію (58).

Нагадаємо, що після трьох турів в активі підопічних Шевченка 3 очки і друге місце в таблиці відбіркової групи. Спортивні аналітики змінили котирування на вихід нашої збірної на Мундіаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних команд після стартових матчів відбору на ЧС-2022.