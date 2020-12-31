"Ювентус" записав привітання для українських вболівальників. Відео

Марія Шевчук Футбол 16:03, 31.12.2020

Parimatch приготував яскравий подарунок для всіх уболівальників. Напередодні новорічних свят бренд презентував нову онлайн гру створену в олдскульному стилі Pixel Art.

Суть активності - гра в сніжки. Ось тільки суперниками будуть відомі спортсмени. Серед них Конор МакГрегор, Майк Тайсон і Андрій Пятов. Спробуй свою удачу вже зараз!

Не обійшлося і без новорічних привітань! Партнер Parimatch, легендарний футбольний клуб "Ювентус", записав відео для українських уболівальників. З прийдешнім, друзі!

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