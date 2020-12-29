Ярмоленко став найкращим в матчі АПЛ

Український хавбек лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вперше в сезоні зіграв більше одного тайму в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

31-річний футболіст збірної України вийшов у стартовому складі на поєдинок 16-го туру проти "Саутгемптона" і був замінений на 72-й хвилині.

Незважаючи на отримане попередження на 67-й хвилині, авторитетний статистичний портал WhoScored дав нашому співвітчизнику 6,8 бала, що стало найкращим показником серед гравців атаки "Вест Гема".

Ярмоленко отримав 6,8 бала WhoScored

Зустріч завершилася з рахунком 0:0. У минулому турі Ярмоленко провів 2-й тайм поєдинку з "Брайтоном" (2:2)

Останній раз Андрій виходив у старті на гру АПЛ 8 липня. Ярмоленко взяв участь у 34-му турі АПЛ в матчі з "Бернлі" (0:1).

Андрій Ярмоленко (ліворуч) в матчі з "Саутгемптоном"

"Саутгемптон" – "Вест Гем" 0:0 (0:0, 0:0)

Саутгемптон – Маккарті, Беднарек, Бертран, Уокер-Пітерс, Стівенс, Дженепо (Армстронг, 78), Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс (Лонг, 58), Інгз.

Вест Гем – Фабіаньскі, Огбонна, Доусон, Крессуелл, Фредерікс, Форнальс, Райс, Лансіні (Бенрахма, 60), Соучек, Ярмоленко (Боуен, 72), Аллер (Антоніо, 77).

Попередження: Бертран (40), Ярмоленко (67), Дженепо (72), Уокер-Пітерс (76).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією зарубіжних ЗМІ Ярмоленко може продовжити кар'єру в англійському "Евертоні".