"Ворскла" підсилилася футболістом європейської збірної

"Ворскла" підписала контракт з 24-річним півзахисником збірної Люксембургу Олів'є Тіллем.

Як повідомляється на офіційному сайті полтавського клубу, контракт з футболістом підписано на два роки. Селекційна служба фіналіста Кубка України 2020 року довго працювала над трансфером Тілля, який володіє філігранною технікою та вирізняється постійною націленістю на ворота суперників.

Останнім його клубом була "Уфа", яка виступає в російській Прем'єр-лізі. В її складі Олів'є провів 56 матчів з літа 2018 року, забив 1 гол і віддав 5 результативних передач. З 17 жовтня він був вільним агентом.

За збірну Люксембургу Тілль грає з 2017-го. За цей час півзахисник взяв участь у 27 поєдинках і відзначився 2 м'ячами.

Нагадаємо, що в українській Прем'єр-лізі вже є один представник Люксембургу – нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, який підсилив склад киян влітку 2019 року, приїхавши з Японії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Ворскла" оформила трансфер футболіста столичного клубу Георгія Цітаішвілі, взявши його в оренду.