В Австралії футболіст закінчив кар'єру в 22 роки через цькування в соцмережах

Гравець, який виступав за команду "Мельбурн Вікторі" з вищого австралійського дивізіону, Джош Хоуп вирішив завершити кар'єру в 22 роки після того, як більше не зміг справлятися із цькуванням у соцмережах.

Як повідомляє видання Sportbible, півтора року тому він "привіз" пенальті у ворота свого клубу і після матчу зіткнувся з величезною кількістю критики. Люди відмічали його і писали неприємні речі, а також відправляли йому образливі приватні повідомлення.

"Я привіз пенальті. Таке трапляється, але після того матчу сотні людей позначали мене в соціальних мережах і писали образливі речі. Я вже не кажу про особисті повідомлення. Деякі навіть казали, що вб'ють мене, якщо я ще раз припущуся такої помилки. Після такого ти боїшся зробити щось не так і не можеш нормально грати. Коли на тебе звалюється стільки негативу, думку людей вже не змінити. Я ніколи не був проти конструктивної критики, але в цьому разі вона була особистою", – розповів Хоуп.

Джош зізнався, що це вивело його з рівноваги, і він більше не міг навіть їсти в день матчу, від чого страждав його рівень гри. Австралієць заявив, що зненавидів футбол. Незважаючи на це, Хоуп зазначив, що не виключає свого повернення, але поки не знає, коли це може статися.

У сезоні 2019/20 він провів 11 поєдинків у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст збірної України, контракт якого зараз належить "Шахтарю", може закінчити кар'єру в 27 років.