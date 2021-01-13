Уткін: гол Блохіна вражає. Його можна показувати як приклад

Максим Іншаков Футбол 18:54, 13.01.2021 Оновлено: 19:00, 13.01.2021

Російський футбольний коментатор Василь Уткін заявив, що гол, який нападник київського "Динамо" Олег Блохін забив мюнхенської "Баварії" в матчі за Суперкубок Європи, є еталоном футбольної майстерності.

За словами Уткіна, цей шедевр можна і зараз показувати в якості прикладу, незважаючи на те, що сучасний футбол футбол змінився, ставши більш інтенсивним

"Гол Блохіна можна показувати і зараз як приклад гри центрфорварда. Це вражає. Тому це божевільне нахабство, неймовірна абсолютно міць... Я думаю, що йому було по фігу насправді. Ну, чемпіони світу [грали у мюнхенців в захисті]. А в 1972 році збірна СРСР грала з цими ж чемпіонами світу в фіналі чемпіонату Європи. Цi величини можна порівняти", – заявив російський журналіст в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 45 років тому, 6 жовтня 1975 року, на Центральному стадіоні в Києві (згодом – "Республіканський", нині НСК "Олімпійський") столичне "Динамо" в матчі-відповіді обіграло мюнхенську "Баварію" (2:0) і сенсаційно завоювало Суперкубок Європи.

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