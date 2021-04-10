Український футболіст забив фантастичний гол з центру поля. Відео
Півзахисник сімферопольської "Таврії" Євген Білоконь відзначився фантастичним ударом в гостьовому матчі 16-му турі Другої ліги проти "Балкан".
Зустріч відбулася на стадіоні імені Любчика в селі Маяки Одеської області і завершилася з рахунком 0:2.
На 86-й хвилині Білоконь відібрав м'яч у суперника, трохи пробіг з ним і парашутом відправив снаряд чітко в ворота.
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Ця перемога дозволила "Таврії" з 27 очками закріпитися на 4-му рядку. "Балкани" йдуть восьмими (12 пунктів).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український захисник ФК "Оболонь" відзначився феноменальним ударом в домашньому матчі 19-го туру Першої ліги чемпіонату країни проти "Кременя".
22-річний вихованець донецького "Шахтаря" на 28-й хвилині забійним пострілом метрів з 40 відправив шкіряну сферу чітко в дев'ятку.