Український футболіст віддав вирішальний асист у матчі чемпіонату Іспанії. Відео

Український захисник хіхонського "Спортинга" Богдан Милованов відзначився асистом на вирішальний гол своєї команди в домашньому матчі 21-го туру другого іспанського дивізіону проти "Фуенлабради" (2:1).

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині зусиллями Уроша Джурджевича, а в другому таймі сербу вдалося зробити дубль після несподіваної передачі від нашого співвітчизника з центру поля. Милованов вибивав м'яч на половину суперників і спрямував його в сторону штрафного майданчика "Фуенлабради", де Джурджевич красиво розібрався в ситуації, перекинувши ігровий снаряд через голкіпера.

Гостям вдалося відіграти один гол, але на більше їх не вистачило. Перемога дозволила "Спортингу" тимчасово піднятися на четверте місце в таблиці з 36 очками. У "Райо Вальєкано" і "Леганесе", які відстають на два пункти, є матч у запасі.

Відзначимо, що Милованов народився в Луганську, але в п'ятирічному віці переїхав до Іспанії разом з батьками. Він займався в дитячій академії мадридського "Атлетико", після чого перейшов у "Хетафе". Дорослу кар'єру Богдан почав у клубі "Сан Себастьян" з третього дивізіону країни, а в першу команду "Спортинга" потрапив восени 2020 року.

У нинішньому сезоні українець взяв участь у 10 поєдинках хіхонців у всіх турнірах. На його рахунку також 7 ігор за збірну України до 21 року і 1 гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Артем Кравець забив переможний гол у ворота "Галатасарая" на останніх секундах матчу турецької Суперліги.