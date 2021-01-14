Український футболіст сказав, що відбувається коли переходиш із "Шахтаря" в "Динамо"

Український хавбек "Десни" Андрій Тотовицький, який раніше грав за "Шахтар", зізнався, що пропозицій перейти в "Динамо" йому не надходило, а якщо б і надійшла, він би навряд чи погодився.

В інтерв'ю "Брутальному футболу" Тотовицький заявив, що коли переходиш із донецького клубу в київський, то "багато різного неприємного відбувається".

"Не хотів би, щоб багато критики на мене вилилося. Думаю, що не перейшов би, але ніколи не говори "ніколи", – сказав Тотовицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27-річний півзахисник починав свою професійну кар'єру за молодіжні київські клуби РВУФК і "Динамо". Всього в чемпіонатах ДЮФЛ України провів 54 гри і забив 13 м'ячів.

Виступав за юнацьку (до 17 років) і молодіжну збірні України. У 2014 році завоював кубок Співдружності.

Із 2010-го до 2020 року був футболістом "Шахтаря", виступаючи в оренді в "Маріуполі", "Іллічівці", "Зорі" і "Кортрейку".

Зазначимо, що в серпні минулого року перспективний нападник академії "Шахтаря" вирішив продовжити кар'єру в київському "Динамо".