Українських футболістів довічно дискваліфікували за гру в збірній "ДНР" і за клуб "ЛНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) довічно дискваліфікував 26 українських футболістів, які виступали за команди з "ЛНР" і "ДНР".

9 українців (Бессалов Артем Леонідович; Гарненко Станіслав Андрійович; Лагода Андрій Олегович; Махно Ярослав Миколайович; Охмат Євген Ігорович; Пархоменко Артем Олександрович; Томазов Савелій Сергійович; Федотов Євген Олександрович; Фролов Владислав Володимирович) у складі збірної так званої ДНР 25 вересня 2020 року в місті Сухумі, Грузія зіграли товариський матч зі збірною "Республіки Абхазія".

Варто зазначити, що Бессалов раніше виступав за першу і другу команди "Миколаєва".

8-12 грудня 2020 року в Сухумі на турнірі "Ліга братніх народів-2020" виступала команда "Схід-вугілля" з "Луганської народної республіки", в складі якої грали українці Асьмаєв Сергій Вадимович, Бебенін В'ячеслав Миколайович, Белавін Марк Євгенович, Варванін Олександр Олександрович, Дрига Сергій Сергійович, Єрьомін Олексій Володимирович, Жарий Сергій Сергійович, Захаров Михайло Олександрович, Зубахін Іван Олегович, Коновалов Роман Віталійович, Майборода Олександр Олександрович, Наумов Євген Сергійович, Рудницький Іван Віталійович, Рябчинський Владислав Сергійович, Ткачов Андрій Сергійович, Циндрік Сергій Олексійович, Яковленко Олексій Віталійович.

Варванін відомий за виступом за білоруські "Крумкачи" й "Олімпік" U-19), а Рудницький за "Зірку" і "Суми" у Першій лізі.

"За дії і поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, КДК заборонив цим особам займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом", – ідеться в повідомленні пресслужби УАФ.

Згадані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше ніж за десять днів із моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" заявили про повернення "Шахтаря" в Донецьк.