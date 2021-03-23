Українська футболістка забила неймовірний гол із 30 метрів. Відео

Захисниця чернігівської "Юність-ШВСМ" Ірина Кравченко відзначилася фантастичним ударом у матчі 5-го туру жіночої Першої ліги чемпіонату України з футболу.

У домашньому поєдинку проти новояворівської "Львів-Янтарочкi" Кравченко вдався розкішний "постріл" зі штрафного. Ірина змогла пустити м'яч за настільки неймовірною траєкторією, що незважаючи на пристойну відстань у 30 метрів, голкіпер нічого не зміг вдіяти.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Остаточний рахунок встановила Ребенок на 43-й хвилині.

У наступному турі, в суботу, 27 березня, ЖФК "Львів-Янтарочка" прийме на стадіоні "Сокіл" у Львові вихованок київського Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. "Юність-ШВСМ" 29 березня буде битися з "Прикарпаттям ДЮСШ №3"

Після 5 турів "Юність-ШВСМ" із 9 очками перебуває на 5-му місці. Футболістки "Львів-Янтарочки" йдуть 6-ми (7 пунктів), маючи на 2 гри більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападниця жіночого футбольного клубу "Карпати" Надія Чайка, яка за сумісництвом є і тренером команди, відзначилася неймовірним ударом в 1-му турі Вищої ліги чемпіонату України.