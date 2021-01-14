Українець Малиновський відмовився повертатися з Італії – ЗМІ

Максим Іншаков Футбол 22:35, 14.01.2021 Оновлено: 22:46, 14.01.2021

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відмовився покидати Італію заради переходу в бельгійський "Брюгге", повідомляє Voetbal 24 з посиланням на свої джерела.

За інформацією ЗМІ, 27-річний Малиновський був приємно здивований цікавістю від "Брюгге" і його колишнього тренера Філіпа Клемана, з яким працював разом у "Генку", але люб'язно відмовився від пропозиції повернутися до Бельгії. Українець вважає, що його роль в "Аталанті" ще не закінчена, і хоче поборотися за місце в складі команди з Бергамо.

У зимове трансферне вікно "Брюгге" вже придбав Баса Доста і Стефано Денсвіля. Проте чемпіон Бельгії, як і раніше, шукає додаткових підкріплень і зацікавлений у придбанні футболіста збірної України.

Варто зазначити, що головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні високо оцінив рівень Малиновського, зазначивши, що вихід на поле українця завжди створює небезпеку для супротивника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський посідає другий рядок у списку найдорожчих футболістів України.

Раніше в пресі з'явилася інформація, що Руслан може продовжити кар'єру в міланському "Інтері"

9 січня наш співвітчизник допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в 16-му турі чемпіонату Італії.

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