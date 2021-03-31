Україна – Казахстан: онлайн відео голів відбору ЧС-2022
У ці хвилини збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2022 на київському НСК "Олімпійський" грає з командою Казахстану.
Матч почався за тотальної переваги нашої команди, яка вже на 20-й хвилині відкрила рахунок. Після ювелірного пасу Олександра Зінченка, не менш ефектний гол забив Роман Яремчук.
Україна – Казахстан 1:0 (перший тайм)
Гол: 1:0 – 20 Яремчук.
Україна – Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук, Михайличенко, Малиновський, Шапаренко, Яремчук, Мораес.
Казахстан – Покатілов, Марочкин, Малий, Аліпій, Досмагамбетов, Нургалієв, Тагиберген, АБиК, Мужиков, Валіуллін, Аймбетов.
Попередження: Аліпов (6).
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан і пропонує подивитися відео голів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього українці в кваліфікації ЧС-2022 сенсаційно зіграли внічию з Францією, а потім на останніх хвилинах прикро упустили перемогу над Фінляндією.