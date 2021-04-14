УЄФА збирається змінити правила плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи – ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір частково скасувати правило виїзного голу в матчах плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи з наступного сезону.

Як повідомляє видання The Sun, м'ячі, забиті в гостях, будуть враховуватися до закінчення основного часу в другому поєдинку двоматчевого протистояння. У випадку будь-якого нічийного результату в додатковий час переможець буде виявлений в серії пенальті.

Питання про необхідність зміни правила, яке було введено в 1965/66 роках, стало особливо актуальним через те, що багато ігор єврокубків у нинішньому сезоні проходили на нейтральних полях через коронавірус.

Нагадаємо, що зараз за умов рівного рахунку за сумою двох зустрічей у наступний раунд плей-оф виходить та команда, яка забила більше м'ячів на виїзді. Якщо ж справа доходить до додаткового часу, то в разі голу від гостей господареві матчу для перемоги потрібно забивати вже не один, а два м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА готує революцію в Лізі чемпіонів з 2024 року. Згідно з новим форматом, турнір буде проходити за "шаховою" системою. Всі асоціації організації підтримали цю ініціативу.