У Росії помер чемпіон СРСР з футболу

Максим Іншаков Футбол 12:40, 3.04.2021 Оновлено: 12:55, 3.04.2021

Колишній футболіст СРСР Валентин Афонін помер у віці 81 року. Афонін, який грав на позиції захисника, двічі брав участь у чемпіонатах світу (1966 і 1970 років).

Він виступав за володимирський "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону), московський ЦСКА. У 1970 році в футболці ЦСКА став чемпіоном СРСР.

Після завершення ігрової кар'єри був зайнятий тренерською діяльністю. На посту головного тренера керував командою ГСВГ (1975-1979), СКА (Хабаровськ) (1982-1983). Працював тренером команди "Сокіл" (Москва) (1985-1998). З 2001 року обіймав посаду директора дитячої спортивної школи "Пріаліт" у підмосковному Реутові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан футбольного клубу "Йовіл Таун" Лі Коллінз помер у віці 32 років.

2 тижні тому легендарний шотландський нападник Пітер Лорімер помер після тривалої хвороби у віці 74 років.

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