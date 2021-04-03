У Росії помер чемпіон СРСР з футболу

Колишній футболіст СРСР Валентин Афонін помер у віці 81 року. Афонін, який грав на позиції захисника, двічі брав участь у чемпіонатах світу (1966 і 1970 років).

Він виступав за володимирський "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону), московський ЦСКА. У 1970 році в футболці ЦСКА став чемпіоном СРСР.

Після завершення ігрової кар'єри був зайнятий тренерською діяльністю. На посту головного тренера керував командою ГСВГ (1975-1979), СКА (Хабаровськ) (1982-1983). Працював тренером команди "Сокіл" (Москва) (1985-1998). З 2001 року обіймав посаду директора дитячої спортивної школи "Пріаліт" у підмосковному Реутові.

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