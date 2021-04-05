У Росії 18-річний футболіст помер під час матчу

18-річний захисник команди "Знамя труда" Микита Сидоров помер під час товариського матчу в Орєхово-Зуєво на стадіоні "Торпедо".

На офіційній сторінці Професійної футбольної ліги (ПФЛ) Росії підтвердили смерть футболіста та висловили співчуття його рідним і близьким.

Згідно з інформацією Instagram-каналу orehovo-zuevo-official, попередньою причиною трагедії стала аневризма судин головного мозку. Сидоров помер практично миттєво, не дочекавшись допомоги лікарів.

Інформагентство "Чемпіонат" повідомляє, що футболіст з'явився на полі у другому таймі матчу, а вже через п'ять хвилин раптово впав на газон і знепритомнів. Тренер, медики і батько 18-річного гравця протягом 30 хвилин боролися за його життя, але не зуміли його врятувати.

Сидоров розпочав кар'єру в "Знамя труда" в 2015 році, з 2016 по 2018 роки виступав за "Спартак-Орєхово", а в 2019-му повернувся у свій перший клуб. У нинішньому сезоні він взяв участь у восьми поєдинках Ліги.

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