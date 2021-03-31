У мережі висміяли курйоз за участю футболістів збірної Росії в матчі відбору на ЧС-2022

Михайло Морозов Футбол 12:01, 31.03.2021 Оновлено: 12:13, 31.03.2021

Збірна Росії програла Словаччині (1:2) у виїзному матчі третього туру відбору на ЧС-2022, але найбільшу увагу уболівальників привернув курйозний епізод за участю двох захисників гостей.

На 38-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 господарі заробили право на кутовий. Маріо Фернандес і Георгій Джикія не встигли зреагувати на пересування суперників і намагалися виправити ситуацію в останній момент, але завадили одне одному та зіткнулися. Поки вони намагалися вибратися з обіймів, Мілан Шкріньяр вивів Словаччину вперед.

На відео цей епізод можна побачити починаючи з 3:40.

Більшість жартів, які з'явилися в російськомовному Twitter, була пов'язана з тим, що Фернандес виступає за ЦСКА, а Джикія – за "Спартак". Користувачі припустили, що футболісти почали заздалегідь готуватися до московського дербі або просто забули, що в матчі зі словаками захищають кольори національної команди, а не своїх клубів.

Фернандес і Джикія обійнялися під час кутового
Twitter Руслана Абушкіна
Захисники збірної Росії залишили суперників без нагляду
Twitter Руслана Абушкіна
Момент Фернандеса і Джикії нагадав користувачам момент з фільму
Twitter
Користувачі припустили, що в цьому моменті Фернандес грав за ЦСКА, а Джикія - за "Спартак"
Twitter

Відзначимо, що після трьох турів підопічні Станіслава Черчесова посідають друге місце в групі з 6 очками. Стільки ж пунктів набрала Хорватія, яка лідирує в таблиці. Словаччина йде третьою з п'ятьма балами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед інших матчів, які відбулися у вівторок, 30 березня, варто відзначити розгромні перемоги Бельгії та Нідерландів, які на двох забили суперникам 15 сухих голів.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Під Шумами 24-річна медикиня врятувала пораненого українського воїна, витягнувши з-під обстрілу. Фото героїні

Голубовська: протидія COVID-19 уже неможлива, без локдауну готуйтеся помирати вдома

Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Заступник голови КСУ Головатий задекларував православний храм