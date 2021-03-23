У Франції футболіст забив фантастичний "радіокерований" гол із 40 метрів. Відео

Михайло Морозов Футбол 11:01, 23.03.2021 Оновлено: 11:33, 23.03.2021

У матчі 30-го туру французької Ліги 1 між "Нантом" і "Лор'яном" (1:1) був забитий дуже красивий гол дальнім ударом зі штрафного.

На 87-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 гості заробили право на стандарт у 40 метрах від воріт. Нападник "Лор'яна" Арман Лор'янте вирішив не виконувати подачу і пробив по м'ячу так, що "круглий" полетів за дуже непередбачуваною траєкторією. Спочатку він стрімко набрав висоту, а вже перед воротами несподівано "пірнув" у нижній дальній кут, немов на радіокеруванні (на відео починаючи з 1:35).

Відзначимо, що обидві команди ведуть боротьбу за виживання. "Нант" йде передостаннім із 28 очками після 30 матчів, а "Лор'ян" посідає четверте місце з кінця з 29 пунктами.

Для Лор'янте цей гол став третім у нинішньому сезоні. Всього на його рахунку 22 поєдинки в Лізі 1, у яких він також відзначився трьома результативними передачами. Арман взяв участь у п'ятій частині всіх голів своєї команди в чемпіонаті Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Барселони" Ліонель Мессі вразив ворота ПСЖ в матчі Ліги чемпіонів неймовірним радіокерованим ударом.

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