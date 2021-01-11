У Франції 30-річний футболіст помер під час гри

30-річний нападник Крістофер Мабулу помер під час гри у дворовий футбол із друзями у своєму рідному місті Монтфермель, який розташований недалеко від Парижа.

Як повідомляє видання ouest-france.fr, причиною трагедії стала зупинка серця. Співчуття рідним і близьким Мабулу висловили колишні команди конголезця, опублікувавши відповідні пости в Twitter.

Зазначимо, що Крістофер провів 29 матчів у французькій Лізі 1 (вищий дивізіон) і 58 – у Лізі 2. Він захищав кольори "Бастії", "Шатору" і "Нансі", а також виступав в Греції за "Янніну". Останнім клубом нападника був "Евіан". Усього на його рахунку 120 поєдинків у професіоналах, в яких Мабулу забив 18 голів і віддав 7 результативних передач.

Його також викликали в національну збірну Конго, але спочатку у нього були проблеми з документами, а потім Крістофер все ж приїхав у розташування команди, але так і не вийшов на поле під час відбіркового матчу на Кубок африканських націй 2018 року.

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