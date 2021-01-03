У чемпіонаті Японії з футболу виконали "найдовший пенальті". Відео

Під час матчу на 99-му Всеяпонському шкільному чемпіонаті з футболу був забитий пенальті після вкрай повільного розбігу.

Відео цього епізоду з'явилося на сторінці журналіста видання Sportbible Джека Кенмера в Twitter, а в Telegram-каналі "Матч ТВ" цей одинадцятиметровий назвали "найдовшим пенальті". Гравець "зелених" Комі Ріота витратив більше 10 секунд на те, щоб дістатися до м'яча і завдати точного удару в лівий від себе кут.

Цей матч не мав турнірного значення, тому футболіст дозволив собі зіграти на публіку. Всеяпонський шкільний чемпіонат з футболу проходить з 31 грудня 2020 по 11 січня 2021 року.

Комі Ріота витратив на розбіг більше 10 секунд Twitter Джека Кенмера

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодий голкіпер сантандерського "Расінгу" Альваро Хіменес підлаштувався під нові правила та відбив пенальті, стоячи на колінах.