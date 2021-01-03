У чемпіонаті Японії з футболу виконали "найдовший пенальті". Відео

Під час матчу на 99-му Всеяпонському шкільному чемпіонаті з футболу був забитий пенальті після вкрай повільного розбігу.

Відео цього епізоду з'явилося на сторінці журналіста видання Sportbible Джека Кенмера в Twitter, а в Telegram-каналі "Матч ТВ" цей одинадцятиметровий назвали "найдовшим пенальті". Гравець "зелених" Комі Ріота витратив більше 10 секунд на те, щоб дістатися до м'яча і завдати точного удару в лівий від себе кут.

Цей матч не мав турнірного значення, тому футболіст дозволив собі зіграти на публіку. Всеяпонський шкільний чемпіонат з футболу проходить з 31 грудня 2020 по 11 січня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодий голкіпер сантандерського "Расінгу" Альваро Хіменес підлаштувався під нові правила та відбив пенальті, стоячи на колінах.