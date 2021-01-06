Тепер мені з цим жити, – вихованець "Динамо" – про перехід у чемпіонат Росії

Вихованець київського "Динамо" Дмитро Немчанінов пояснив, що перейшов у російські "Крилья Совєтов" через високу зарплатню.

В інтерв'ю виданню "Брутальний футбол" він заявив, що припустився помилки в "футбольному плані", оскільки його кар'єра могла скластися інакше. Незважаючи на це, українець вважає, що не варто шкодувати про минуле.

"Якщо зараз дивитися в те минуле, це була помилка в футбольному плані. Можливо, якщо б я не перейшов у "Крилья Совєтов", то моя кар'єра склалася б інакше. Ну, напевно, не треба шкодувати, тому що це доля слабких. Якщо вже це зроблено, то мені з цим жити. Я багато моментів переглянув після цього, але нічого не зміниш, це вже сталося. Там була фінансова складова. У "Крильях Совєтов" мені пропонували зарплату в 7-8 разів більше, ніж в "Олімпіку". І коли була розмова, то я розумів, на що я йду та які можуть бути наслідки", – розповів про ситуацію Немчанінов.

Відзначимо, що протягом кар'єри Дмитро пограв за багато українських команд, включаючи "Волинь", "Олімпік", "Чорноморець", "Десну", "Рух" та інші. У 2017 році він перейшов у "Крилья Совєтов", але відіграв за клуб всього два матчі та повернувся на батьківщину в 2019-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфорвард збірної України Євген Селезньов висловився про свій перехід у "Кубань" в 2016 році.