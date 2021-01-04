Стала відома дата першого матчу "Динамо" у 2021 році

Олександр Чеканов Футбол 15:17, 4.01.2021 Оновлено: 15:33, 4.01.2021

Київське "Динамо" проведе свій перший контрольний матч на тренувальних зборах в Об'єднаних Арабських Еміратах 18 січня.

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу. Відомо, що 11 січня команда вийде з відпустки, пройде медобстеження і вирушить до ОАЕ для підготовки до другої частини сезону.

18-го числа суперником команди Мірчі Луческу стане польська "Легія". А вже за два дні "біло-сині" проведуть спаринг із чемпіоном Білорусі солігорським "Шахтарем". Обидва поєдинки покажуть у прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі "Динамо". Подальший розклад товариських матчів киян стане відомий найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трансфер ізраїльського футболіста Ліеля Абади в київське "Динамо" перебуває під загрозою зриву.

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