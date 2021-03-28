Шевченко вилучив 5 футболістів зі складу збірної України на матч із Фінляндією

Максим Іншаков Футбол 15:59, 28.03.2021 Оновлено: 16:15, 28.03.2021

Тренерський штаб збірної України опублікував остаточну заявку на матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу-2022 проти Фінляндії.

Головний тренер команди Андрій Шевченко в останній день вивів iз ростеру динамівців Володимира Шепелєва та Олександра Тимчика, голкіперів Дмитра Різника й Андрія Луніна, а також нападника Артема Довбика.

Повністю список нашої команди налічує 23 гравців і має такий вигляд:

Воротарі: Андрій Пятов, Георгій Бущан, Анатолій Трубін.

Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Олександр Сирота, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Віктор Коваленко.

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок відбору на ЧС-2022 Україна – Фінляндія розпочнеться 28 березня о 21:45. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть зустріч.

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