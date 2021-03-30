Шевченко розповів про найскладніший момент на посаді тренера збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що найскладнішим моментом на цій посаді для нього стала поразка від Хорватії (0:2) у вирішальному матчі відбору на ЧС-2018 в жовтні 2017 року.

В інтерв'ю журналісту Ігорю Циганику наставник нашої національної команди розповів, що тоді ще не встиг поставити своїм підопічним ту гру, яку хотів би бачити в їхньому виконанні.

"Для мене найскладніший момент – поразка від Хорватії в Києві. Ти будуєш щось і бачиш, що ми близькі до цього, але ще не готові, ти розумієш, що зустрічаєш команду, яка перебуає на піку. Так, ми програли по грі, але ми були дуже близькими до того, щоб їх обіграти. Нам не вистачило року, може півтора року", – поділився спогадами Шевченко.

Нагадаємо, що Україна втратила шанси на вихід на ЧС-2018 в Росії після домашньої поразки від хорватів, які посіли друге місце в нашій відбірковій групі, пройшли Грецію в стикових матчах, а потім стали віцечемпіонами світу, програвши у фіналі турніру Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на старті відбору на ЧС-2022 наша збірна двічі зіграла внічию. Спочатку підопічні Шевченка зустрічалися з чинними чемпіонами світу, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу над Фінляндією.