Сейви українських голкіперів увійшли до списку найкращих у Лізі чемпіонів. Відео

УЄФА вніс сейви українських голкіперів Руслана Нещерета ("Динамо") і Анатолія Трубіна ("Шахтар") до списку найкращих в осінній частині Ліги чемпіонів.

На офіційній сторінці ЛЧ в Instagram були опубліковані вісім моментів, в яких воротарі врятували свої команди від неминучих голів. У підписі до публікації користувачам запропонували обрати найкращий сейв.

Нещерет вразив багатьох фанатів футболу, видавши блискучий матч проти "Барселони" на "Камп Ноу". В одному з епізодів він відбив блискучий удар Ліонеля Мессі зі штрафного удару в "дев'ятку".

Впевнені виступи Трубіна на лінії дозволили "Шахтарю" двічі зіграти внічию з міланським "Інтером", не пропустивши жодного гола. У першому матчі між командами на НСК "Олімпійський" Анатолій зумів потягнути постріл Ромелу Лукаку.

Крім наших співвітчизників до цього списку увійшли:

1. Мануель Ноєр ("Баварія") в поєдинку проти РБ "Зальцбург"

2. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") проти ПСЖ

3. Каомін Келлехер ("Ліверпуль") проти "Аякса"

4. Петер Гулачі (РБ "Лейпциг") проти "Башакшехіру"

5. Ян Зоммер ("Боруссія" М) проти "Реала"

6. Едуар Менді ("Челсі") проти "Севільї".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трубін і захисник "Динамо" Ілля Забарний потрапили в список головних талантів від УЄФА.