Російський футбольний коментатор розповів, як Зінченко хотів узяти громадянство РФ

Відомий російський футбольний коментатор Геннадій Орлов заявив, що український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко хотів взяти громадянство РФ, але передумав через батьків.

За його словами, якби наш співвітчизник вирішив це зробити, то опинився би не в "Уфі", за яку виступав у 2015-2016 роках перед переїздом до Англії, а в "Зеніті".

"Коли Зінченко тільки переїжджав в Росію, за нього йшла війна. Він же був приписаний донецькому "Шахтарю", і Газізов (генеральний директор "Уфи" – Ред.) ризикнув, сказавши: "Давай, беремо тебе". Ба більше, був такий момент, коли Зінченко навіть хотів взяти російське громадянство для того, щоб його заявили в Росію. Він же українець. Я особисто його запитував, і він сказав: "Все-таки мої родичі живуть у Донецькій області, але не там, де "ДНР", а в українській частині. Не можу я брати російське громадянство. Батьки та інше... Ну не можу". Якби він взяв російське громадянство, то опинився би в "Зеніті"", – цитує слова Орлова видання "Чемпіонат".

Відзначимо, що Зінченко є уродженцем Радомишля Житомирської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній півзахисник "Уфи" Еммануель Фрімпонг звернувся до Олександра з вимогою, щоб українець повернув йому борг.