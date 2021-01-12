Працівник автомийки розбив Ferrari відомого футболіста, поки той був на тренуванні

Відомий італійський голкіпер Федеріко Маркетті, який зараз виступає за "Дженоа", зіткнувся з несподіваними проблемами зі своїм Ferrari.

Як повідомляє видання Football-Italia, футболіст залишив автомобіль на мийці, а сам відправився на тренування своєї команди. Працівник, який повинен був доставити спорткар воротаря на базу "Дженоа" після того, як його помиють, в якийсь момент не впорався з керуванням і врізався в припарковані уздовж дороги машини.

Як видно на фотографіях Ferrari, опублікованих на сторінці Алекса П'яче в Twitter, мийник завдав серйозної шкоди автомобілю. Сам він не постраждав.

Відзначимо, що наступний матч Маркетті та його клуб проведуть в 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Ювентуса". У нинішньому сезоні Серії А він взяв участь у двох матчах "Дженоа", один з них відігравши "на нуль". Раніше Федеріко захищав кольори "Лаціо", "Торіно", а також провів 11 поєдинків у складі збірної Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий футболіст втратив селезінку і потрапив у реанімацію після важкого ДТП.