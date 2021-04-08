Потрібно стерти Донбас із лиця Землі, – український футболіст

Півзахисник рівненського "Вереса" Валерій Кучеров вважає, що війна України з Росією не завершиться і повториться сценарій Придністров'я: просто обгородять кордон і так все буде, як зараз.

Футболіст хоче, щоб усі сторони домовилися між собою і не стріляли, щоб люди могли спокійно приїжджати і виїжджати звідти.

"Моя думка така, що Україна туди не повернеться, тому що для цього потрібно це все захопити, там стільки проживає і мирних людей, і військових, які не хочуть нас туди пускати. Потрібно просто стерти Донбас із лиця Землі, ніхто просто так його не віддасть, щоб відновити Донбас, потрібні мільярди гривень. Без поняття, скільки грошей треба, не знаю, якщо чесно, коли вона завершиться. Хотілося б, щоб швидше", – цитує Кучерова "Брутальний футбол".

Валерій Кучеров із дружиною Instagram футболіста

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній футболіст молодіжної збірної України Олександр Каплієнко, який виграв минулого року "золото" чемпіонату Грузії з "Динамо" Тбілісі, а в 2020-му перейшов у ФК "Тамбов", розповів про своїх знайомих, які воювали на Донбасі.

За словами 24-річного уродженця Запоріжжя, війна дуже сильно б'є по психіці.