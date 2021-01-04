Помер виконавець найкультовішої футбольної пісні в світі

Відомий британський музикант і лідер гурту Gerry and the Pacemakers Джеррі Марсдена помер у віці 77 років після нетривалої хвороби, не пов'язаної з коронавірусом.

У спортивному світі Марсдена був відомий як виконавець композиції You'll Never Walk Alone – гімну "Ліверпуля".

Помер Джеррі Марсдена Twitter Ліверпуля

"Голос Джеррі супроводжував наші найбільші ігри. Його гімн об'єднував гравців, тренерів і фанатів у всьому світі, допомагаючи створити щось справді неймовірне. Ти ніколи не будеш один", – йдеться в офіційному Twitter "Ліверпуля".

Композиція You'll Never Walk Alone була написала американськими композиторами Річардом Роджерсом і Оскаром Гаммерстайном II для мюзиклу "Карусель" у 1945 році.

Величезний вплив на долю треку зробило те, що на початку 1960-х свою версію записала відома четвірка Ліверпуля – біт-гурт Gerry & The Pacemakers.

Незабаром пісня стала гімном уболівальників "Ліверпуля", який виконується на стадіоні за кілька хвилин до стартового свистка і перед сигналом про закінчення матчу.

Слова You'll Never Walk Alone з'явилися на емблемі клубу, а також були нанесені на ворота Шенклі, що ведуть на стадіон "Енфілд".

У всьому світі назва композиції сьогодні асоціюється саме з цією командою. Успіхи "Ліверпуля" на внутрішній і міжнародній арені, а також хороші взаємини вболівальників мерсисайдців і деяких інших команд (наприклад, "Селтіка" і дортмундської "Боруссії") допомогли пісні поширитися у футбольному середовищі.

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