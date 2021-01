Помер виконавець найкультовішої футбольної пісні в світі

Відомий британський музикант і лідер гурту Gerry and the Pacemakers Джеррі Марсдена помер у віці 77 років після нетривалої хвороби, не пов'язаної з коронавірусом.

У спортивному світі Марсдена був відомий як виконавець композиції You'll Never Walk Alone – гімну "Ліверпуля".

"Голос Джеррі супроводжував наші найбільші ігри. Його гімн об'єднував гравців, тренерів і фанатів у всьому світі, допомагаючи створити щось справді неймовірне. Ти ніколи не будеш один", – йдеться в офіційному Twitter "Ліверпуля".

Gerry's voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



You'll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL