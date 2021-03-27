Положення Усика викликало обурення: спортивні підсумки 26 березня

Британський боксер обурився становищем Усика, а дружина футболіста збірної України вразила спокусливим фото

Крім того, ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному і "Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 26 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі результати:

Дружина футболіста збірної України вразила спокусливим фото

Британський боксер обурився становищем Усика

ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному

"Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ

У Южному закликали Зеленського врятувати один з кращих спорткомплексів України

Українка Монзуль увійде до історії світового футболу

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У чемпіонаті України футболіст забив гол-шедевр ударом з льоту. Відео