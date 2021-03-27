Положення Усика викликало обурення: спортивні підсумки 26 березня
Британський боксер обурився становищем Усика, а дружина футболіста збірної України вразила спокусливим фото
Крім того, ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному і "Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 26 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі результати:
Дружина футболіста збірної України вразила спокусливим фото
Британський боксер обурився становищем Усика
ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному
"Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ
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