Пеле змінив профіль в Instagram після інформації, що Роналду побив його рекорд

Михайло Морозов Футбол 14:28, 5.01.2021

Легендарний бразилець Пеле незвичайним чином відреагував на новини про те, що зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду побив його рекорд за кількістю забитих голів.

"Король футболу" додав у шапку свого профілю в Instagram напис, що він є найкращим бомбардиром усіх часів. Згідно з інформацією на сторінці бразильця в соціальній мережі, на його рахунку 1283 голи за професійну кар'єру.

Пеле вважає себе найкращим бомбардиром в історії
Instagram Пеле

Нагадаємо, що Роналду зробив дубль в останньому матчі чемпіонату Італії проти "Удінезе", який закінчився перемогою "Ювентуса" з результатом 4:1. За підрахунками видання Goal.com, тепер у нього 758 м'ячів в офіційних поєдинках, що на один більше, ніж у Пеле.

Деякі інші джерела вважають австро-чехословацького нападника Йозефа Біцана найкращим бомбардиром в історії футболу з 805 голами, проте в журналі Placar, на статистику якого спираються провідні аналітики світу, зазначено, що він забив 636 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард "Барселони" Ліонель Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за одну команду. Пізніше в бразильському "Сантосі" спростували цю інформацію.

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