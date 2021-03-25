Новини спорту 24 березня: нічия України з Францією, зізнання Повєткіна про Кличка

Збірна України з футболу зіграла внічию із Францією на старті відбору до ЧС-2022, а росіянин Олександр Повєткін зробив зізнання про поразку від Володимира Кличка.

Крім того, суперники українців у відборі ЧС-2022 зіграли на користь нашої команди у Фінляндії.

OBOZREVATEL подає головні спортивні новини середи, 24 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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