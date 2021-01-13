Не дивлюся наш футбол, – український чемпіон світу, який грає у Словаччині

Чемпіон світу з футболу до 20 років у складі збірної України, який зараз виступає в Словаччині за ДАК, Данило Безкоровайний зізнався, що не стежить за українською Прем'єр-лігою в нинішньому сезоні.

В інтерв'ю сайту legioners.com.ua він розповів, що замість цього слідкує за чемпіонатом Англії та аналізує гру захисників в АПЛ. Футболіст мріє виступати за дорослу команду нашої країни, але розуміє, що йому буде непросто звернути на себе увагу тренерів, виступаючи в Словаччині.

"На жаль, не дивлюся наш футбол, вважаю за краще дивитися англійську лігу та вчитися чомусь у захисників. Кожен футболіст мріє грати за національну збірну своєї країни – і я не виняток. Але, є тренери, які стежать за футболістами та дивляться на їхню готовність. Думаю, якщо я зможу переїхати з чемпіонату Словаччини в сильну лігу і розкритися там, тоді все може бути", – розповів Безкоровайний.

У нинішньому сезоні на його рахунку 11 матчів у всіх турнірах, включаючи два поєдинки в кваліфікації Ліги Європи. Результативними діями в них йому відзначитися не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу до 20 років, які проходив у Польщі.