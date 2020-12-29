Названо найкращого футболіста УПЛ в 2020 році

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков був названий найкращим футболістом української Прем'єр-ліги в 2020 році.

Як повідомляється на сайті видання "Команда №1", в голосуванні брали участь 15 гравців і тренер з 14 клубів УПЛ, кожен з яких називав свою трійку найсильніших. По одному очку нараховувалося за третє місце, по два і по три – за друге і перше, відповідно.

Циганков, який набрав 197 балів (29% від максимуму), став першим українцем з 2014 року, який завоював цю нагороду. Протягом останніх років вона діставалася бразильським легіонерам "Шахтаря". Найбільше очок Віктору віддали представники "Динамо" (38), "Миная" (25) і "Дніпра-1" (22). Друге місце посів лідер "гірників" Тайсон (112), а трійку замкнув форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді (91).

Циганкова назвали найкращим гравцем УПЛ в 2020 році zbirna.com

Циганков провів 12 матчів у першому колі української Прем'єр-ліги 2020/21, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі. У другій половині сезону 2019/20 Віктор відзначився 7 м'ячами у 9 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УПЛ представила символічну збірну першої половини чемпіонату. У неї потрапило більше футболістів "Миная", ніж гравців "Динамо" і "Шахтаря".