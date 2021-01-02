Московський "Спартак" показав "переписку" з Мессі. Фотофакт

Московський "Спартак" показав жартівливу переписку із зіркою "Барселони" Ліонелем Мессі.

На офіційному англомовному акаунті команди в Twitter з'явився скриншот недовгого спілкування росіян з аргентинцем. "Червоно-білі" привіталися із шестиразовим володарем "Золотого м'яча" і у відповідь отримали одне слово – "ні". Цю фотографію в соціальній мережі москвичі супроводили словом "біль".

Мессі дав "Спартаку" коротку відповідь Twitter "Спартака"

Зазначимо, що контракт Мессі з "Барселоною" закінчується влітку 2021 року. Починаючи з 1 січня будь-який клуб може підписати попередній контракт з аргентинцем, не звертаючись до його нинішньої команди.

Ширяться чутки, що головними претендентами на Ліонеля є "Манчестер Сіті", де працює його колишній наставник Пеп Гвардіола, і ПСЖ, за який виступає друг Мессі бразилець Неймар.

Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю аргентинець розповів, коли буде ухвалювати рішення про своє майбутнє в "Барселоні", і назвав країну, в якій хотів би пограти у футбол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліонель побив рекорд Пеле, однак у рідному клубі бразильця "Сантосі" заявили, що унікальне досягнення досі належить "Королю футболу".