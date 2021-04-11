"Минай" розчарований Мілевським і позбудеться футболіста – ЗМІ

Футбольний клуб "Минай" з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області, припинить співпрацю з нападником Артемом Мілевським, повідомляє "Спортивка". За інформацією ЗМІ, зоряний ветеран не виправдав сподівань, які на нього покладали.

Незважаючи на те, що "Минай" підписав контракт з Мілевським на півтора сезони, він покине клуб вже цього літа. Закарпатців розчарували можливості 36-річного футболіста. Керівництво клубу вважає, що Артем, в його нинішньому стані, нічим істотно допомогти не зможе.

До того ж розставання з форвардом дозволить дещо розвантажити зарплатну відомість. За неофіційною інформацією зарплата колишнього футболіста "Динамо" і збірної України становить орієнтовно 8-10 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, що Мілевський дебютував в українській Прем'єр-лізі в "Динамо" і виступав за столичний клуб до 2013 року, зігравши 228 матчів, забивши 81 гол і віддавши 54 асисти. На початку осені 2013 року його контракт з киянами закінчився, і він перейшов в турецький "Газіантепспор", але вже 31 грудня угоду з ним було розірвано.

Після цього Артем пограв в Хорватії ( "Хайдук", "Спліт"), Румунії ( "Конкордія"), Росії ( "Тосно"), Угорщинi ( "Кишварда"), а останньою його командою було ,рестське "Динамо", за яке форвард виступав з січня 2019-го і з яким виграв чемпіонат Білорусі в тому ж році.