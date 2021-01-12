Мілевський про перші тренування в Україні: думав, буде легше

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський, який перейшов цієї зими в закарпатський "Минай", зізнався, що перші тренування в клубі здивували його своєю інтенсивністю

12 січня в день народження Мілевського "Минай" почав збори, які триватимуть 10 днів. У перші ж дні на спорткомплексі "Авангард" відбулася бігова підготовка на дистанцію 8 км.

"Думав, буде трохи легше, але відразу Василь Васильович [Кобін – головний тренер "Миная"] взявся готуватися серйозно. У мене як зазвичай – 12 січня – це початок зборів, і два тренування на день. Щоправда, мені одне тренування скасували на честь свята, але ввечері вже буде заняття з м'ячами. Як привітали? Ось плечі болять. Сьогодні біг у тунелі, а пацани м'ячами по плечах трохи дали. А так нормально. З усіма потихеньку знайомлюся. Цікавий колектив, незвичайний. Незабаром станемо ще дружніші", – заявив Артем в ефірі YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

36-річний Мілевський побажав собi 18-річного здоров'я.

"Уже не так легко бiжиться. Я біжу, пихчу, все виконую, але це все робиться набагато складніше, ніж моїм 18-річним і 20-річним одноклубникам", – підсумував футболіст.

Раніше Мілевський розповів, що нинішнє покоління відрізняється від його покоління лише відсутністю пристрасті до алкогольних напоїв.

Ексфутболіст "Динамо" був здивований, як це можна після гри не попити пивка.