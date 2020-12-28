Мессі висловився про своє майбутнє в "Барселоні"

Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що ще не знає, як складеться його подальша доля в команді.

В інтерв'ю виданню La Sexta він розповів, що не веде переговори з іншими клубами і хоче дочекатися літа. Аргентинець також зізнався, що завжди мріяв спробувати американське життя і пограти в Головній лізі футболу (МЛС).

"Я не знаю, як все складеться. Я повністю сфокусований на боротьбі за усі можливі титули протягом шести наступних місяців і поки що не веду перемовини з іншими клубами. Ми обговоримо це питання в кінці сезону. У мене завжди було бажання потрапити в США і пограти в місцевому чемпіонаті, але будь-якому випадку я хотів би жити в Барселоні. Коли я закінчу кар'єру футболіста, я хотів би отримати якусь посаду у своєму рідному клубі", – розповів про ситуацію Мессі.

Нагадаємо, що Ліонель дебютував у "Барселоні" в жовтні 2004 року, коли йому було 17 років. Його контракт з командою діє до кінця червня 2021 року. Влітку 2020-го аргентинець відкрито заявив про своє бажання піти з клубу, однак був змушений залишитися через один з пунктів, прописаних у його контракті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мессі побив "вічний" рекорд "Короля футболу" Пеле.