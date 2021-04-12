Малиновський віддав два асисти та допоміг "Аталанті" перемогти в чемпіонаті Італії. Відео

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський віддав два асисти у виїзному матчі 30-го туру італійської Серії А проти "Фіорентини" і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:2.

Наш співвітчизник вийшов на поле у стартовому складі і вже на 13-й хвилині зустрічі саме його подача з кутового призвела до голу. Нападник клубу з Бергамо Дуван Сапата вистрибнув вище за всіх у центрі штрафного майданчика і пробив у дальній кут.

На 40-й хвилині взаємодія Малиновського та Сапати дозволила "Аталанті" подвоїти перевагу. Українець виконав елегантний пас і вивів форварда віч-на-віч із голкіпером, а той без проблем оформив дубль.

Після перерви "Фіорентині" вдалося відігратися зусиллями сербського нападника Душана Влаховіча, але команда нашого співвітчизника все ж вирвала перемогу, реалізувавши пенальті на 70-й хвилині.

"Аталанта" залишилася в зоні Ліги чемпіонів. Підопічні Джан П'єро Гасперіні йдуть четвертими з 61 очком після 30 матчів. У "Наполі", який посідає п'яте місце, в активі 59 пунктів.

Таблиця чемпіонату Італії Flashscore

Відзначимо, що українець отримав найвищу оцінку за матч серед своїх одноклубників – 8,3 бала.

Українець отримав найвищу оцінку за матч серед своїх одноклубників SofaScore

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський був визнаний найкращим гравцем італійської команди в березні.