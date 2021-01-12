Луческу нас розбудив, мотивував, – провідний легіонер "Динамо"

Словенський футболіст "Динамо" Беньямін Вербич підбив підсумки 2020 року в перший день після повернення з відпустки, порівнявши його першу та другу половини.

В інтерв'ю офіційному сайту київського клубу легіонер зазначив, що пандемія коронавірусу сильно вплинула на фізичну готовність футболістів, але команді все одно вдалося досягти своїх цілей. Він також зробив акцент на тому, що після приходу Мірчи Луческу на пост тренера "Динамо" зробило крок вперед.

"Перших пів року були нелегкими. Дуже вплинула пандемія коронавірусу. Було дуже важко. Ми довгий час тренувалися індивідуально. Потім повернулися нормальні тренування, але все одно було нелегко набрати форму. Проте ми все ж, хоч і з труднощами, завдання виконали – закінчили сезон на другому місці, при цьому виграли Кубок України. Потім ми провели хороші півроку – виграли Суперкубок, пробилися в Лігу чемпіонів. Прихід Містера дав нам серйозний імпульс, дозволив зробити крок вперед. Луческу нас наче розбудив, мотивував. І ми спочатку повірили самі в себе, в свої сили, а потім і показали вболівальникам, на що здатні", – розповів Вербич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беньямін сказав, чим футболісти "Динамо" постійно радують його в роздягальні.