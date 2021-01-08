Клуб Малиновського підписав контракт з гравцем збірної України – ЗМІ

"Аталанта", за яку виступають Руслан Малиновський і росіянин Олексій Міранчук, підписала попередній контракт з півзахисником "Шахтаря" та збірної України Віктором Коваленком терміном на п'ять років.

В ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке" один з ведучих Михайло Співаковський розповів, що єдиним невирішеним питанням у цій історії залишається час переїзду нашого співвітчизника в Італію. Він може поповнити склад клубу з Бергамо взимку за певну компенсацію або вже влітку безкоштовно. Зокрема, це залежить від продажу колумбійського гравця "Аталанти" Йохана Мохіки.

За словами журналіста, Коваленко вже давно хоче спробувати свої сили в Європі, оскільки його останні роки в "Шахтарі" вийшли нестабільними в плані ігрової практики.

Нагадаємо, що Віктор є вихованцем "гірників". Він дебютував за донецький клуб в жовтні 2014 року і з тих пір провів за команду 200 матчів, забив 32 голи і віддав 12 результативних передач. Вартість Коваленка за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 4,5 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська "Рома" готова заплатити за нападника збірної України від 10 до 12 млн євро.