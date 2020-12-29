Караваєв розповів, як поводиться Суркіс в роздягальні після матчів

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв, відповідаючи на питання про поведінку президента клубу після матчів, зізнався, що Суркіс ніколи не буде "напiхувати" футболістам.

У той же час Караваєв розповів, що Ігор Михайлович після кожної гри заходить в роздягальню і вітається з гравцями.

"Розмовляє з нами рідко, але показує всім своїм виглядом, що він з командою:"Я з вами, я відкритий, з будь-якого питання звертайтеся – допоможу, чим зможу". Він завжди відкритий, Сидорчук з ним завжди на зв'язку, тренер з ним завжди на зв'язку. Це правильно. Президент знає, що хоче команда, а команда знає, що президент – це опора. Прийти в роздягальню і напіхати, як ми граємо – він сам говорив, що не буде цього робити. Він не тренер. Він для цього вибрав тренера. Це правильна позиція", – зазначив Караваєв в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Караваєв зізнався, що після приходу Мірчи Луческу, в клубі змінилися вимоги до футболістів, змінився стиль гри, а також покращилася дисципліна.

Раніше Караваєв, відповідаючи на питання про злого Мірчі Луческу, згадав гру з "Гентом" за вихід в Лігу чемпіонів.

За словами футболіста збірної України, він до цього моменту ніколи не бачив такі емоції тренера.