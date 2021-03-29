Караваєв розкрив слова Шевченка, сказані в перерві матчу з Фінляндією

Футболіст збірної України Олександр Караваєв розповів, що в перерві матчу з Фінляндією головний тренер Андрій Шевченко та його штаб вказали гравцям на помилки і закликали дотримуватися установки на поєдинок.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Великий футбол" він заявив, що в другому таймі команді потрібно було поліпшити рух в атаці та скористатися втомою суперників.

"Він підтримав нас. Сказав, що сильно кричав під час матчу, тому що хотів вказати на наші помилки і попросити дотримуватися плану на гру. У перерві нам сказали, що Фінляндія вже візуально підсіла, стала сідати назад, і у нас від цього більше контролю м'яча з'явилося, почали виникати моменти. Тому потрібно було додати ще в русі в атаці, щоб забити гол", – поділився подробицями Караваєв.

Нагадаємо, що Україна на останніх хвилинах втратила перемогу над Фінляндією, зігравши внічию з рахунком 1:1. Єдиний гол суперників був забитий після помилки захисника нашої збірної Віталія Миколенка.

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