Капітан "Динамо" у вишиванці зворушливо привітав українців з Різдвом. Відео

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук разом зі своєю дружиною Ганною в переддень Різдва опублікував вітальне послання для всіх українців.

Футболіст і його друга половинка, одягнені у вишиванки, продекламували вітальний вірш.

"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,

Здоров’я міцного і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, любовi і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Такі слова викликали справжнє захоплення в коментарях.

"Боже, кеп... це прекрасно! Як набридли в стрічці ж*пи й накачані губи. Ви прекрасні! Здоров'я та благополуччя вам та всім українцям! Топ!" – написав один з користувачів.

Коментарі під відео Instagram Сергія Сидорчука

Нагадаємо, що сім'я Сидорчуків втекла від вогкої київської зими в спекотні Мальдіви.

Футболіст разом з дружиною Ганною і трьома дітьми відправився відпочивати на Індійський океан.

Сім'я Сидорчукiв Instagram Сергія Сидорчука

Дівчина вже встигла похвалитися знімками в купальнику, викликавши шквал захоплених відгуків від друзів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2017 року в Сидорчука народилася двійня – хлопчик і дівчинка.

Також у подружжя Сидорчуків є дочка Кіра, яка з'явилася на світ у травні 2015 року.