Іноді забуваю, що говорив тренер, і придумую щось своє, – перекладач "Шахтаря"

Асистент головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру Максим Нагорський, який знає португальську мову і допомагає наставнику спілкуватися з футболістами, зізнався, що в його роботі буває маса смішних моментів.

В інтерв'ю на офіційному YouTube-каналі "гірників" він розповів, що іноді забуває слова, сказані Каштру, і тоді йому доводиться придумувати щось від себе. Помічник португальця також оцінив рівень його володіння російською мовою.

"Величезна кількість смішних моментів була. Іноді забуваєш, що тренер сказав, і потрібно щось від себе вигадувати. Потім з цього виходять не найкращі наслідки. Іноді тренер щось може не те говорити, тобі доводиться його виправляти. Наприклад, у нас ранковий матч, сідає наставник за стіл на прес-конференції і каже: "Добрий вечір". Коли вони намагаються говорити російською, то у них це не виходить. вони іноді такі смішні речі говорять, і доводиться їх виправляти", – розповів Нагорський.

Відзначимо, що він потрапив на цю посаду після того, як "Шахтар" очолив Паулу Фонсека в 2016 році.

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