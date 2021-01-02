Гендиректор "Шахтаря": чесно сказав Суркісу, що Луческу посилить "Динамо"

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін зізнався, що спокійно ставиться до рішення київського "Динамо" запросити в клуб Мірчу Луческу, який 12 років провів у донецькій команді.

Про це він заявив в інтерв'ю офіційному ТБ-каналу "гірників". При цьому він зазначив, що обговорював прихід румунського фахівця з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом, а також розкритикував рішення Луческу прийняти пропозицію.

"Ще до приходу Луческу в "Динамо" я зустрічався з Ігорем Суркісом. Зовсім з інших питань, але це ми теж обговорювали. І я йому чесно сказав, що Луческу – сильний тренер, який посилить "Динамо" однозначно. Що ми зараз і бачимо. Тому до рішення "Динамо" я ставлюся позитивно, спокійно, тому що вони взяли тренера, який посилив конкуренцію в чемпіонаті. Але Луческу не цінує взаємини людей, а цінує своє его. Напевно, він перший і останній тренер, який, програвши 12 років в клубі, пішов до його конкурента", – сказав Палкін.

Раніше гендиректор "гірників" назвав рішення Луческу піти в "Динамо" одним з головних розчарувань 2020-го року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів, що його найбільше здивувало в роботі з Мірчею Луческу.